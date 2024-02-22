В Сургуте несколько медучреждений боролись за жизнь недоношенной новорожденной

В Сургутский центр охраны материнства и детства из окружной клинической больницы Ханты-Мансийска поступила недоношенная девочка. Малышка родилась на 24 неделе с весом 550 грамм, сообщили в Сургутском центре охраны материнства и детства. Неонатальные хирурги центра успешно провели малышке операцию на сердце и кишечник. В процессе дальнейшего наблюдения у девочки появилась ретинопатия.

Ретинопатия — болезнь глаз, характеризующаяся патологическим ростом сосудов сетчатки, которая при отсутствии лечения ведет к слепоте.

«Офтальмологи Центра выполнили два этапа хирургического лечения на глазах, в результате болезнь стала регрессировать. В процессе наблюдения за состоянием малышки, медики отметили, что регресс ретинопатии недостаточный. После телемедицинских консультаций с федеральными центрами мы перевели пациентку в Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет для витреоретинального хирургического лечения III этапа. Данный метод является одним из самых эффективных в лечении патологий стекловидного тела и сетчатки, которые ранее относились к неизлечимым заболеваниям. Мы организовали санитарный борт для госпитализации малышки в г. Санкт-Петербург», — рассказала в своем telegram-канале президент Центра охраны материнства и детства, депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева.

Врачи Центра успешно провели операции — зрение девочке удалось сохранить. Сейчас малышка находится дома и проходит реабилитацию.