Власти Сургута рассказали о мерах безопасности в праздники

Антитеррористическая комиссия города Сургута напоминает жителям и гостям города о соблюдении мер личной безопасности и повышении бдительности в местах массового пребывания людей в период выходных и праздничных дней, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и выборам Президента Российской Федерации.
Информацию о замеченных подозрительных предметах, а также о лицах, имеющих намерение совершить противоправные действия, необходимо сообщать по телефону 112.
В преддверии праздничных мероприятий состоялось совместное заседание
Антитеррористической комиссии города и оперативной группы муниципального
образования «город Сургут», где выработан комплекс мер
по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки
и проведения праздничных мероприятий.
В целях недопущения нарушения внутриобъектового режима
в учреждениях и организациях города Антитеррористическая комиссия города Сургута обращает внимание руководителей на недопустимость нахождения
на объектах сотрудников в выходные и праздничные дни без соответствующего разрешения руководителя.
Информация по действиям населения при введении уровней террористической опасности размещена на официальном портале Администрации города.