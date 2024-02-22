Власти Сургута рассказали о мерах безопасности в праздники

Антитеррористическая комиссия города Сургута напоминает жителям и гостям города о соблюдении мер личной безопасности и повышении бдительности в местах массового пребывания людей в период выходных и праздничных дней, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и выборам Президента Российской Федерации.

Информацию о замеченных подозрительных предметах, а также о лицах, имеющих намерение совершить противоправные действия, необходимо сообщать по телефону 112.

В преддверии праздничных мероприятий состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии города и оперативной группы муниципального образования «город Сургут», где выработан комплекс мер

по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки

и проведения праздничных мероприятий.

В целях недопущения нарушения внутриобъектового режима

в учреждениях и организациях города Антитеррористическая комиссия города Сургута обращает внимание руководителей на недопустимость нахождения

на объектах сотрудников в выходные и праздничные дни без соответствующего разрешения руководителя.

Информация по действиям населения при введении уровней террористической опасности размещена на официальном портале Администрации города.