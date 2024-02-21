Культурный центр «Строитель» в центре Сургута закрыли из-за аварийного состояния здания

В администрации Сургута прокомментировали закрытие культурного центра «Строитель» на ул. Сибирская, 2. По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии. Сейчас проводится инструментальное обследование.

«Выполняются работы по обследованию строительных конструкций объекта «МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2». На основании визуального осмотра и полученных предварительных данных установлено, что объект находится в аварийном техническом состоянии. Эксплуатация здания приостановлена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что после завершения обследование будет дано заключение о техническом состоянии здания и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Также в мэрии рассматривают варианты размещения учреждения на других площадках в случае подтверждения аварийного состояния и запрета эксплуатации.