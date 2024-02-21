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​Новый спортивный комплекс откроется в Сургуте в этом году

Летом жители Сургута смогут оценить новый спортивный комплекс

​Новый спортивный комплекс откроется в Сургуте в этом году
Фото: администрация Сургута

Этим летом в 2024 году в Сургуте появится спортивный комплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне «Хоззона» на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы. Строительство объекта началось в июне 2023 года, сообщает администрация Сургута.

«На сегодняшний день здесь проведены подготовительные работы, произведено устройство фундамента, частично выполнены работы по монтажу канализационной трубы, завершается монтаж каркаса здания. Строительная готовность составляет 15 процентов. Срок ввода в эксплуатацию – третий квартал 2024 года», – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Спортивный комплекс предназначен для проведения тренировок по нескольким видам спорта — волейболу, баскетболу и футболу, а также для организации спортивных соревнований разного уровня. Пропускная способность зала – 115 человек, зрительских мест – 72.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 132, комментариев: 0
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