СГЭС проведет плановые ремонтные работы в дачных кооперативах Сургута

Сегодня, 21 февраля, в четырех дачных кооперативах Сургута отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. Электричество будет отсутствовать с 10:00 до 16:00, предупредили в СГЭС.

«Электроэнергия будет отсутствовать в СОНТ «Лесное-52», «Мостовик-2», «Многодетная семья», а в «Победит-1» возможно частичное кратковременное отключение, − говорится в сообщении. − Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на обеспечение надежности электроснабжения жителей СОНТ».

Всю необходимую информацию жители дачных кооперативов и поселков могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).