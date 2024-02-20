Депутаты Думы Сургута затронули важный вопрос по реализации концессионных соглашений в городе

Народные избранники Сургута отметили, что в настоящий момент 50% концессий находятся в судах. Эту проблему обсудили на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу вчера, 19 февраля.

«Вы же ведете какую-то аналитическую работу, сравнивая состояние дел в других муниципалитетах округа? Сколько всего концессионных соглашений идет в Югре? Ранее на депутатских слушаниях стояла дискуссия: возможно, имеет смысл обратиться в округ с тем, чтобы, когда начиналось обсуждение бюджетных кредитов, поменять модель реализации строительства школ», − обратил внимание депутат Владимир Болотов.

В настоящий момент новых концессионных соглашений не планируется. Однако этот механизм − рабочий, подчеркнул заместитель главы Сургута Артём Кириленко. Он привел в пример положительный опыт использования концессионного соглашения − строительство первой в России школы по концессии, которая находится в 39 микрорайоне.

«Окружным механизмом финансировать концессионное соглашение не предусмотрено. В настоящий момент проводить аналитическую работу по сравнению механизмов не имеет смысла. Сейчас нам нужно реализовать то, что заключено. Новых концессионных соглашений не предусмотрено вообще. Если обобщить, то картина выглядит следующим образом: не выполнены концессионные соглашения только те, на которые зашли застройщики с иных территорий. Эта ситуация наблюдается и в Сургуте, и в других муниципалитетах», − подчеркнул замглавы.

Депутаты Думы Сургута снова обсудят этот вопрос на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города в среду, 21 февраля.