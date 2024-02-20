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​Юбилей Сургута: что подготовили для жителей и гостей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Заместитель главы Сургута Анна Томазова — о программе празднования 430-летия города

​Юбилей Сургута: что подготовили для жителей и гостей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: admsurgut.ru

Накануне заместитель главы города Анна Томазова рассказала о программе празднования 430-летия Сургута. Какие мероприятия ждут горожан, в каких можно поучаствовать уже сегодня — читайте в нашем обзоре.

Для жителей и гостей Сургута в этом году подготовлена масштабная праздничная программа. Все желающие смогут познакомиться с историей и особенностями города в музеях, на выставках, экскурсиях, и это еще не все.

Театр «Петрушка» вместе с Централизованной библиотечной системой готовят серии спектаклей об истории Сургута: «Объявлен конкурс «Сказ о Сургуте», где ждут предложения и истории от сургутян, которые могут стать основой спектакля. На спектакли могут прийти дети разного возраста и таким образом узнать об истории Сургута», — сообщила Анна Томазова.

Любой желающий может предложить сказки собственного сочинения, на основе реальных исторических событий жизни города. «Будет проведен конкурс. Самый лучший сюжет станет основой для сценария спектакля. В разработке цикл мини-спектаклей будет насчитывать пять или шесть постановок, которые будут готовиться в течении года и показаны жителям на разных площадках», — добавил директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов.

В план праздничной программы включен автобусный экскурсионный маршрут. Стартует он в июне, но будет продолжен как для гостей, так и для жителей города. «По улицам Сургута будут курсировать брендированные автобусы. Проект под названием «Экскурсионный автобус» проходит несколько раз в год. Но в текущем году планируется экскурсия с визуальным сопровождением, а не просто аудиогид. Автобусы имеют экраны, на них покажут цикл материалов, которые отражают историю нашего города», — указал Антон Акулов.

В основном, мероприятия стартуют в марте: это касается ряда уже упомянутых проектов. Самые массовые городские мероприятия же пройдут в июне, и первым будет всеми полюбившийся фестиваль исторического моделирования «Мангазейский ход». В этом году он приобретет новый формат. Пройдет он в один день, но на Центральной площади, и даст возможность погрузится в эту удивительную атмосферу и не только наблюдать за реконструкцией, а обучаться стрельбе из лука, и познавать искусство создания различных изделий народных промыслов.

Самым масштабным мероприятием станет праздничное мероприятие 12 июня.

«Проведены переговоры и заключены контракты с представителями двух групп — «Сябры» и «Любэ», — поделилась Анна Томазова.

Празднество пройдет на нескольких площадках. Задействованы проспект Ленина и улица Островского. Главной концертной площадкой станет сцена возле памятника основателям Сургута, которая будет работать в течение всего дня. Проспект Ленина в эти дни празднования станет концертной площадкой, на которой будет не только сцена, но и пройдет в 25-й раз фестиваль «Соцветие». Также подготовлены детская площадка с игровыми развлечениями, и молодежная площадка с кавер-группами и исполнителями. Продолжается подготовка игровых программ и в парках, и в скверах. Всем жителям найдется место и возможность почувствовать себя на этом празднике желанным гостем.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 134, комментариев: 0
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