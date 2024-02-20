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​Остановки, ремонт и благоустройство: в Думе Сургута рассмотрели изменения в бюджет

Предложения депутатов Думы Сургута повлияли на распределение расходов в бюджете

​Остановки, ремонт и благоустройство: в Думе Сургута рассмотрели изменения в бюджет
Фото: Дума Сургута

Предложения депутатов Думы Сургута учли в изменениях в городском бюджете. Благодаря их инициативе в расходы включили изготовление и установку 15 остановочных комплексов и полное обустройство четырех новых остановок, ремонт объектов социальной сферы, установку камер видеонаблюдения, а также устройство и ремонт тротуаров. Об этом стало известно на заседании комитета думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу вчера, 19 февраля.

«Рассматриваемый проект решения прошел согласование в аппарате Думы города. Замечаний нет. Имеется заключение контрольно-счетной палаты города, содержащие предложения по проекту решения. Прошу администрацию Сургута проработать его с контрольно-счетной палатой до депутатских слушаний», − подчеркнул председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Проектом решения Думы предлагается перераспределить 952,6 млн рублей. Из них наиболее финансово емкие: ремонт объектов социальной сферы и обеспечение их комплексной безопасности (+120 млн рублей), обеспечение транспортной безопасности и ремонт дорог (+253 млн рублей), обустройство остановок общественного транспорта (+42,6 млн рублей, снос расселенных домов (+35 млн рублей), обеспечение деятельности образовательных учреждений (+более 98 млн рублей), подвоз обучающихся (+28 млн рублей), осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (+27,4 млн рублей), установка камер видеонаблюдения в общественных местах (+10 млн рублей), завершение работ по благоустройства сквера на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина (+28,7 млн рублей), продолжение работ по благоустройству Аллеи Славы (+34 млн рублей).

Кроме того, планируется зарезервировать более 172 млн рублей для имеющихся концессионных соглашений, обеспечения доли софинансирования, оплаты труда, выплат социального характера, гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений за счет увеличения МРОТ, а также для реализации инициативных проектов.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 161, комментариев: 0
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