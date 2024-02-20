В Сургуте на покупку 15 остановок выделят почти 31 млн рублей

В Сургуте выделят 31 млн рублей на 15 остановок. На эти средства планируется приобрести павильоны, установить их и подключить к электросетям, пишет «Сургутская трибуна» со ссылкой на информацию, озвученную на комитете по бюджету, налогам, финансам и имуществу в думе города.

После установки новых павильонов потребность жителей Сургута в остановках будет закрыта на 50%. Всего же в городе необходимо установить 30 павильонов.

Также в этом году пройдет ремонт действующих остановок. На эти цели в бюджете муниципалитета предусмотрено 4 млн рублей.