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​В Сургуте подвал дома затопило отходами из канализации // ВИДЕО

Жители Сургута жалуются на УК из-за потопа подвала канализационными отходами

​В Сургуте подвал дома затопило отходами из канализации // ВИДЕО
Фото: ru.freepik.com, Черный список Сургут

Вчера, 19 февраля, житель Сургута пожаловался на потоп в девятиэтажке по улице Крылова, 47. В подвале дома прорвало трубу, все пространство затопило фекалиями, сообщает местный житель в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«В квартирах стоит ужасный запах фекалий, невозможно находится в квартире, спустившись в подвал канализационная труба лежит на полу, все отходы жизнедеятельности со всех квартир дома идут просто в подвал. Неоднократно общались в УК ЮТТЕРА, никаких действий не предпринимают (сантехник приходит осматривает и просто уходит). Эта ситуация возникает периодически на протяжении двух лет», — указано в сообщении.

Местный житель добавил, что в сентябре прошлого года писал заявление в УК «Ютерра», но сотрудники УК засыпали хлоркой место протечки.

«От жильцов дома были жалобы на протекающую канализационную трубу. Специалисты выезжали на вызов, сделали бандажирование трубы», — сообщили корреспонденты URA.RU со ссылкой на УК «Ютерра».

Напомним, что жители Нижневартовска боятся, что их квартиры затопят соседи, которым планируют заблокировать канализацию из-за долгов.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 116, комментариев: 0
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