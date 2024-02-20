В Сургутской травмбольнице впервые установили кость, сделанную на 3D принтере

В Сургутскую травмбольницу обратилась 70-летняя пациентка с тяжелым дефектом тазовой кости. Стандартный протез врачи установить не могли, потому что костная структура была полностью разрушена. Травматологи-ортопеды Андрей Миронов и Евгений Бойко приняли решение установить 3D-эндопротез, сообщает пресс-служба медучреждения.

«По КТ-снимкам 3D-принтер напечатал точную копию поврежденной тазовой кости. Затем был смоделирован фрагмент для замещения дефекта. Его выполнили в двух вариантах: из полимерного материала – для пробной примерки и из титана – для окончательной установки. Во время хирургического вмешательства 3D-эндопротез идеально встал на своё место. Заместив разрушенный участок кости титановым «двойником», травматологи-ортопеды смогли приступить к следующему этапу лечения – эндопротезированию всего тазобедренного сустава», — добавили в сообщении.

Медицинскую услугу пациенту оказали бесплатно в рамках квоты. На следующий день после операции пациентка уже вставала на ноги с помощью дополнительной опоры.