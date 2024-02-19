Администрация Сургута рассказала, кто утащил монумент рыбака с речного вокзала

В Сургуте на набережной речного вокзала пропал монумент рыбака, созданный в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Мужчину с рыбой унесли неизвестные, сообщили горожане в группе «ВКонтакте» «К-Информ».

«12 февраля в рамках гарантийных обязательств изготовителем произведен демонтаж фигуры для устранения повреждения покрытия. После устранения выявленных повреждений фигура будет установлена на прежнее место», – объяснили корреспондентам siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута.

Напоминаем, композиция продолжила серию полигональных фигур в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком.