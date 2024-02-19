В Сургуте прошел чемпионат по метанию самодельных планеров

В школе №10 Сургута прошли соревнования «ТехноАвиа» по моделям метательных планеров для детей. Школьники сразились в метании планеров, которые они собрали самостоятельно.

«Если в прошлом году ребята на месте создавали свои летательные аппараты, то в этом им была дана возможность изготовить их до начала соревнований. Но действовали жесткие требования к весу и размеру. В турнире приняли участие 25 ребят из 7 образовательных учреждений города в возрасте от 7 до 17 лет», - сообщает телеграм-канал администрации Сургуте.

Предстоящей весной в городе планируют провести соревнования, на которых юные сургутяне смогут представить возможности собранных ими квадрокоптеров.