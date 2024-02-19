Депутаты Думы инициировали установку информационных стендов в опасных дорожных зонах для школьников

К началу следующего учебного года в Сургуте планируют установить пять информационных указателей в зонах повышенной опасности для школьников. Первые мини-стенды появятся на пути следования учащихся к естественно-научному лицею и школе № 18 по улицам Просвещения, Энгельса и Энергетиков. Об этом стало известно заседании постоянного комитета Думы Сургута по социальной политике.

«Проект направлен на повышение безопасности школьников в особо опасных местах, где планируется установить информационные стенды. Инициатором этого вопроса стал депутат Думы города Виктор Рябчиков в марте 2023 года. Он предложил внедрить схему на своем избирательном округе и тиражировать во всем Сургуте», − сообщил председательствующий на комитете депутат Дмитрий Нечепуренко.

Народный избранник Виктор Рябчиков обратил внимание на проблему: на территории его избирательного округа есть места, где движение автомобилей не регулируется знаками. Кроме того, на участках нет пешеходных пешеходов. Поэтому депутат предложил запустить пилотный проект по введению информационных стендов для водителей и школьников. При успешной реализации такие указатели планируют установить по всему городу.

«Во многих учебных заведениях города есть такие участки дороги, которые ребенок может переходить в любом месте. Это создает аварийную ситуацию и для водителей, и для детей. Единственное, что не противоречит законодательству, это такие информационные стенды. Сначала нужно посмотреть, как это будет работать и дальше уже рассмотреть в целом по городу» − объяснил депутат.

Виктор Рябчиков не единственный, кто столкнулся с подобной проблемой на своем избирательном округе. Дина Биглова-Фатова заявила об опасных участках в районе школы №27.

«Дирекция дорожно-транспортного и дорожно-коммунального комплекса произвела предварительный расчет стоимости установки данных информационных стендов − 1 705 600 рублей. Расчет затрат будет направлен на бюджетную комиссию при главе города для рассмотрения дополнительной потребности. При наличии дополнительного финансирования информационные знаки будут установлены к началу следующего учебного года», − подчеркнула заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова.

Комитет Думы города по социальной политике вновь рассмотрит этот вопрос в начале следующего учебного года.