Жители Сургута три дня будут без водоснабжения из-за работ на сетях

Несколько домов в Сургуте останутся без водоснабжения на три дня. Причиной перекрытия холодной воды стала необходимая промывка труб, сообщает «Вестник» со ссылкой на ГТС.

«СГМУП «ГТС» уведомляет о проведении плановых гидропневматических промывок внутриквартальных сетей холодного водоснабжения на ЦТП №49. Из-за проводимых работ 19, 20 февраля с 09:00 до 16:00 и в ночь с 21 на 22 февраля (с 23:00 до 06:00) будет временно прекращена подача холодной воды от ЦТП-49», – указали в сообщении.

Отключение холодной воды планируется:

— 19 февраля: ул. Ф. Показаньева, 6;

— 20 февраля: ул. Ф. Показаньева, 12; ул. И. Киртбая, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 23, д. 25;

— с 21 по 22 февраля: ул. Ф. Показаньева, 8, 10, 10/1, 10 А, 12/1; ул. И. Киртбая, 19/2.