Врачи Сургута рассказали, как вызвать скорую помощь людям с ОВЗ

Сегодня утром, 19 февраля, фельдшер по приему и передаче вызовов Дилара Сагдеева получила SMS-сообщение о том, что человеку с ограниченными возможностями по слуху и речь требуется медицинская помощь. На место выехала фельдшерская бригада в составе Булата Абукаева и Алины Асранкуловны. Они оказали помощь пациенту с желудочно-кишечным кровотечением и доставили его в больницу, сообщает Сургутская скорая помощь в своей соцсети.

«В случае ситуации, требующей вызова бригады скорой помощи, люди с ограниченными возможностями или люди, оказавшиеся в нестандартных обстоятельствах, для вызова экстренной службы могут отправить текстовое сообщение на номер 112», — говорится в сообщении.

В текстовом сообщении на номер 112 необходимо указать:

— точный адрес с указанием населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, код домофона, номер подъезда и этажа;

— контактный телефон;

— описать причину, из-за которой осуществляется вызов бригады скорой помощи;

— фамилию, инициалы, возраст пациента (если это известно).

При вызове скорой помощи через SMS-сообщение, на номер телефона пациента обязательно поступит информация от сотового оператора о том, что вызов передан в службу скорой помощи.