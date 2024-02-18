Двух вахтовиков сняли с рейса в аэропорту Сургута за пьянство и мат

В аэропорту Сургута сняли с рейса двух пьяных вахтовиков. Мужчины, которые должны были улететь в Екатеринбург, ругались в самолете матом и мешали другим пассажирам, сообщает пресс-служба УТ МВД по УрФО.

«Мужчины кричали, ругались между собой, при этом игнорировали замечания стюардов. Во избежание возможных нештатных ситуаций во время двухчасового полета до столицы Среднего Урала командир воздушного судна принял решение отказать проблемным пассажирам в перелете», - сказано в сообщении пресс-службы.

Нарушителями оказались жители Челябинской области 57 и 39 лет, которые возвращались домой с работы. Они рассказали, что в ожидании вылета пили крепкий алкоголь в стерильной зоне аэропорта, а затем поссорились.

В отношении 57-летнего вахтовика составили административный протокол. 39-летний мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности за мат в адрес полицейских.