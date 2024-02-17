16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Вы занимаетесь спортом?
Комментировать
0
Следует ли запретить некоторые зарубежные праздники законодательно?
Комментировать
0
Внимание, влюбленные! 14 февраля или 8 июля?
Комментировать
0
Оцените юбилейный логотип к 430-летию Сургута
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте перенесут часть заборов

В Сургуте продолжат демонтаж ненужных ограждений

​В Сургуте перенесут часть заборов
Фото: администрация Сургута

Демонтаж ограждений в местах, где они не нужны в обязательном порядке, будут продолжать в Сургуте. Ненужные заборы переставят на другие локации, рассказали «Сургутской трибуне» в департаменте городского хозяйства.

«Иногда установка ограждений по указанным выше причинам совпадает с необходимостью установки ограждений для защиты газонов и иных зеленых насаждений от повреждений жителями», – добавили в ведомстве.

Согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения», ограничивающие перильные пешеходные ограждения, нет необходимости устанавливать, если между проезжей частью и тротуаром обустроен газон шириной более метра.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:50, просмотров: 56, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 1276
  2. Бастрыкин заинтересовался загрязнением реки в Нефтеюганске 695
  3. ​УФСИН ЯНАО: Алексей Навальный умер в колонии 690
  4. В ХМАО ожидаются 40-градусные морозы в выходные 676
  5. В Югре обнаружили новые очаги концентрации ДТП 606
  6. ​В Югре идет подготовка к международному IT-форуму 575
  7. ​Человек как цель 547
  8. ​В России падают продажи автомобилей с пробегом 500
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 февраля? // АФИША 478
  10. ​Беременную сургутянку осудили за вождение под наркотиками 198
  1. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 2024
  2. ​Сургут отметит 430-летие с новым логотипом 1867
  3. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1809
  4. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1735
  5. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1551
  6. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1462
  7. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1451
  8. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1425
  9. ​Себе на голову 1381
  10. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 1276
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 6766
  2. Избранный. На все 100! 4831
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4815
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4380
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4212
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 3983
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3500
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3479
  9. Заметает зима, заметает 3401
  10. ​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему 3101

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика