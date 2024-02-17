В Сургуте накажут беременную за вождение в наркотическом опьянении

Сургутский суд рассмотрел уголовное дело в отношении беременной местной жительницы, которая села за руль под наркотиками. Ранее женщина уже была привлечена к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

«Действия подсудимой суд квалифицировал по ч.2 ст.264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признал наличие малолетнего ребенка, нахождение в состоянии беременности, раскаяние в содеянном», – рассказали в группе во «ВКонтакте» «Суды Югры».

Женщине назначили наказание в виде одного года лишения свободы с лишением водительских прав на срок два года шесть месяцев и два дня. «Наказание назначено в соответствие со статьей 73 УК РФ условно, установлен испытательный срок 3 года», – говорится в сообщении.

Автомобиль конфисковали: он обращен в собственность государства. Приговор суда в законную силу не вступил.