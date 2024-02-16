Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

17 февраля

Импровизационного шоу «РАЗГОНЫ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:30.

Новый выпуск импровизационного юмористического шоу «РАЗГОНЫ». Пять комиков принесут свои смешные мысли, истории и наблюдения, которые будут разгоняться на сцене. «РАЗГОНЫ» — один из самых смешных форматов Невесомости.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 350 рублей, в день мероприятия - 500 рублей. На мероприятии звучит ненормативная лексика. 18+

Встреча проекта «Народное чтение»

Место проведения: Кафе «Батавия», проспект Ленина, 59. Время: 16:00.

Сургутян приглашают обсудить произведение советского писателя Павла Бажова «Васина гора». Сказ «Васина гора» повествует о силе человеческой личности, о людях выносливых и трудолюбивых. Как в любом значимом литературном произведении, в нем есть то, что можно обсудить и о чем поспорить.

Телефон для записи: +7 (3462) 34-44-76. Вход свободный. 12+

Выставка к 85-летию Виталия Горды

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 15:00.

В преддверии 85-летия со дня рождения первого профессионального художника города Сургута, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа Виталия Горды музей представил выставку графики художника. На презентации выставки состоится АРТ-встреча с заслуженным деятелем культуры ХМАО Натальей Гордой – вдовой художника. Она расскажет жителям и гостям Сургута о жизни и творчестве знаменитого супруга, проведет экскурсию по выставке.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Вход свободный. 0+

Квиз «Вау Караоке! Пижамная вечеринка»

Место проведения: Бар «Fusion», улица Маяковского, 33. Время: 19:00.

Сургутян приглашают на квиз «Вау Караоке!», в котором они будут угадывать песни, подпевая их. В программу включены семь туров по семь вопросов, а в перерывах между турами гости смогут потанцевать на танцполе. На этой игре самый комфортный дресс-код: пижама, домашние тапочки, халат и маска для сна.

Телефон для записи: +7(982)589-90-10. Цена билета: 600 рублей. 16+

18 февраля

Мастер-класс «Домашние посиделки»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на мастер-класс по рисованию декоративной композиции гуашью.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до 18 лет - 300 рублей, взрослым – 450 рублей, семейный билет – 525 рублей. 12+

Театральное представление по мотивам сказки «Летучий корабль»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 13:00.

Сургутян приглашают на театрализованное представление по мотивам сказки «Летучий корабль» к 10-летию ансамбля народного танца «Забава». Концертная программа будет наполнена сказочными образами, фольклорными символами и национальным русским колоритом! Задор и изящество, талант и мастерство, исконные традиции и современность неизменно переплетутся в каждом номере ансамбля, создавая на сцене неповторимую палитру выразительных характеров. На юбилейном концерте выступят участники ансамбля народного танца «Забава» (руководители Наталья Книгина, Диана Икрянникова и Борис Безруков), а также артисты и солисты дворца искусств «Нефтяник».

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: от 200 до 700 рублей. 6+

Семейный мастер-класс «Подарок папе»

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Место проведения: ДИ «Нефтяник» Арт-кафе, Югорский тракт, 5. Время: 13:00.

День защитника Отечества не за горами – самое время придумать, что дарить любимым папам! В Сургуте детей и их родителей приглашают на увлекательнейший мастер-класс, где они собственноручно создадут чудесную праздничную открытку в технике скрапбукинг. Но в программе не только мастер-класс. В тёплой семейной атмосфере гости будут общаться, играть, петь, танцевать и много улыбаться.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: 1 000 рублей. 6+

Выставка живописи Елены Буловой «Частица души. Притяжение»

Место проведения: Галерея современного искусства Стерх, улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

Жителей Сургута приглашают на выставку Елены Буловой. На выставке представлены картины, созданные в течение 20 лет – серии «Русские традиции, обычаи и нравы», «Цветы», также пейзажи, написанные в Сургуте, России, южных странах. Экспозиция наполнена яркими красками, летними впечатлениями, гармонией, покоем и движением.

Выставка проходит с 16 февраля по 10 марта.

Телефон для справок: +7 (3462) 350-978. Цена билета: детям до 5 лет – бесплатно, детям с 5 до 7 лет и пенсионерам – 50 рублей, детям с 7 до 18 лет – 100 рублей, взрослым – 150 рублей. 0+