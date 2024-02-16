Власти Югры переназначили на новый срок ректора СурГУ

Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок продолжит выполнять свои обязанности на своем посту. Его переназначили на новый срок, сообщают в правительстве Югры.

«С 11 марта 2024 года назначить ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» Косенка Сергея Михайловича», − говорится в документе.

Напоминаем, что Сергей Косенок в первый раз был назначен на этот пост в марте 2010 года. В 2018 году ему продлили полномочия.