Директор СПОПАТа обратил внимание на необходимость обновления автопарка

Новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов поднял вопрос о необходимости обновления автопарка. Ранее Сургут подавал в правительство региона заявку на покупку 157 новых автобусов, но ответа не получил.

«Город совместно со СПОПАТом сделал все возможное, чтобы попасть в программу. Была сформирована заявка, в ней было определено количество необходимых автобусов. Ни у меня, ни у коллег ответа нет. Но мы ни одной возможности не упустим − будь это региональная программа или федеральная. Даже будем вступать в лизинг, где он может быть дешевле», − рассказал глава СПОПАТа.

Александр Попов также заявил, что подвижной состав требует внимания со стороны ремонта. В настоящее время СПОПАТ усилил ремонтно-механические мастерские, пересмотрел поставку запчастей, а также подход к ремонту.

«Порядка 30-40 единиц — это автобусы 2006-2007 года. Доминирующее количество старого фонда. Фактически они находятся не совсем в нормативном состоянии с точки зрения амортизации и эксплуатации. На эту долю мы и планируем обновление подвижного состава. Несмотря на то, что есть старый фонд, существует возможность эти автобусы пересобрать. Мы все-таки не можем сразу заменить 200 единиц. За счет старого фонда мы в том числе будем формировать резерв», − добавил директор.

В ближайшее время СПОПАТ планирует заменить 40 автобусов за счет собственных средств и городского бюджета. Это будет экологичный транспорт на газовом топливе.