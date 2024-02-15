Национальный праздник «Нарождение луны» отметят в Сургуте

Жителей Сургута приглашают отметить национальный праздник «Нарождение луны». Мероприятие пройдет в историко-культурном центре «Старый Сургут» 17 февраля, сообщает телеграм-канал администрации города.

«В культуре обских угров событие символизирует начало нового цикла жизни. Ханты и манси проводят обряды и ритуалы на растущую луну, призывая небесное светило дать народу благополучие и процветание на предстоящий год», - сказано в сообщении.

Одна из главных традиций праздника – жертвенное подношение «нянь вой». Семь фигурок животных, испеченных или сделанных из хлеба, протягивают луне в качестве угощения. Обряд называется «Тылыщ пори», что в переводе с хантыйского языка означает «Месяцу бескровная жертва».

Познакомиться с программой праздника можно в официальной группе «Старого Сургута»

В ВК.