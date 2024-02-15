Единая диспетчерская служба пассажироперевозок в Сургуте начнет работать в марте

В начале марта планируют запустить Центральную диспетчерскую службу главного пассажироперевозчика Сургута. Через нее горожане смогут узнавать, есть ли автобусы на линии, а также решать различные проблемы, в том числе связанные с попаданием карты в стоп-лист. Об этом сообщил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

«Это принцип единого окна. Через диспетчера люди смогут узнавать о работе системы общественного транспорта. Специалисты в реальном времени будут заниматься разводкой автобусов, например, когда один автобус задержался в пробке и опаздывает, а второй наоборот попал в «зеленую волну» и опережает график. Единая диспетчерская служба также будет адресно решать проблемы пассажиров», − объяснил глава СПОПАТа.

С новой системой появится и программный продукт. Им занимается «Центр транспортного планирования». «Он отвечает не только за диспетчеризацию. В его ведении также процесс по сбору билетной выручки, работа контроллеров по билетной выручке, ввод нового программного обеспечения и новых автоматизированных инструментов по составлению графиков и расписания движения», − добавил Попов.

Ранее стало известно, что в Сургуте задумались над введением выделенных полос для автобусов.