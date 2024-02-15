В Сургуте задумались над введением выделенных полос для автобусов

В Сургуте обсуждается вопрос по созданию отдельных полос для общественного транспорта в рамках транспортной реформы. Об этом рассказал директор АО «СПОПАТ» Александр Попов в ходе брифинга.

«В Южно-Сахалинске в 2022-2023 году мы ввели порядка 3,5 выделенных полос для автобусов. Для общественного транспорта — это идеальная практика. Сразу же транспорт начал четко двигаться по своему расписанию. Необходимость отдельных полос прописана нормативными документами − приоритет общественному транспорту», − подчеркнул руководитель СПОПАТа.

Он отметил, что подобное решение может вызвать большой резонанс среди местных жителей. Поэтому к этому вопросу стоит подходить осторожно.

«Забирать полосу у автомобилистов тоже нельзя. Нужно смотреть по возможности. Лучше всего при реконструкции дороги сразу предусматривать отдельную полосу для общественного транспорта», − добавил Александр Попов.

Ранее директор СПОПАта обратил внимание, что первоочередной задачей является увеличение количества автобусов.