Врачи из Сургута удалили пациентке опухоль в носу

Хирурги из Сургута удалили пациентке доброкачественную опухоль в носу. Горожанку беспокоил насморк, и она не догадывалась о том, что у нее появилось новообразование. Девушка пришла на плановый осмотр, на МРТ врачи обнаружили опухоль, сообщают в пресс-службе СОКБ.

«Мы провели удаление образования под контролем навигационной системы с использованием эндоскопической стойки. Операция прошла успешно без кровопотери. Сложность была не только в сосудистых подпитках этого образования, но и в том, что оно очень плотно прилежит к основанию черепа и глубоко уходит в основную пазуху, охватывая сифон внутренней сонной артерии. С учетом первого этапа – эмболизации, основное оперативное лечение – удаление образования – прошло в течение 40 минут», – сказал заведующий оториноларингологическим отделением Виталий Москалев.

Уже на второй день девушку выписали из больницы. Она будет наблюдаться у оториноларинголога поликлиники по месту прикрепления.