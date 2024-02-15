Инвестиционный совет Сургута подвел итоги и наметил планы на 2024 год

Администрация Сургута опубликовали инвестиционное послание на 2024 год. В нем говорится об итогах 2023 года, а также намеченных планах на нынешний год. Среди них − создание транспортно-логистического комплекса, термального лечебно-оздоровительного комплекса «Источник здоровья» и реконструкция бывшего кинотеатра «Аврора» и парка аттракционов.

«Инвестиционный климат территории определяется значимыми характеристиками – инвестиционной привлекательностью и инвестиционной активностью. От уровня инвестиционной активности зависит объем производства, структура экономики, занятость населения, доходы бюджета», − говорится в послании.

Напоминаем, что в настоящий момент в Сургуте реализуют 15 крупных проектов: возведение НТЦ, реконструкция железнодорожного вокзала, строительство второго моста через Обь, создание производственного комплекса по выпуску фасонного металлопроката, реконструкция здания городского рынка, а также комплексная застройка первого и второго микрорайонов.