Новый директор СПОПАТа в Сургуте рассказал о возможности создания мультивокзала

В Сургуте обсуждают возможность создания мультимодальных перевозок. Для этого необходимо выполнить первоочередные задачи в транспортной сфере и только после – перейти к глобальным и масштабным проектам. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов в ходе брифинга.

«Такой момент обсуждается, однако не так активно. К этому нужно подготовить в первую очередь информационные системы, разработать программное обеспечение и, соответственно, создать единый билет по перемещению на различных видах транспорта, – подчеркнул Попов. – Если быть откровенным, планируется многое. Но есть первоочередные задачи, на которые необходимо время для того, чтобы их стабилизировать и решить. Только потом можно перейти к глобальным целям».

Директор СПОПАта подчеркнул, что первоочередной задачей является увеличение количества автобусов. Сюда входит – усиление ремонта, коррекция графиков движения и лизинг подвижных составов.

Добавим, что в настоящее время в Сургуте прорабатываются маршруты 18, 26, 13, 61, 68, 49.