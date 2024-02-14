Семьи Сургута пригласили поучаствовать в проекте«Всей семьей»

Проект стартовал 15 декабря на площадках социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Он приурочен к Году Семьи, объявленному президентом России, и создан для укрепления семейных ценностей в стране.

Суть проекта проста: еженедельно участникам в социальных сетях приходят несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей.

На этой неделе участники получили уже девятое задание. На этот раз сургутянам дают почти полную свободу воображения. Необходимо сходить в библиотеку, на выставку в музей, на спектакль в театре или просто прогуляться возле достопримечательностей в нашем городе, главное – провести время культурно и всей семьёй. Затем в социальные сети ВКонтакте или Одноклассники нужно выложить фотографию с хештегом #всейсемьей, где будет видно, как семья выполнила задание.

Страница участника в социальной сети не должна быть скрыта настройками приватности или закрыта. Выполненные задания должны быть доступны для просмотра всем пользователям.

Ежемесячно организаторы будут подводить промежуточные итоги и награждать победителей. Для этого необходимо выполнить минимум одно задание текущего месяца. 27 февраля пройдёт уже третий большой розыгрыш призов среди всех участников.

В конце марта на финальной церемонии призы вручат самым активным семьям России. Организаторы разыграют 100 семейных туров по живописным уголкам нашей страны и другие подарки. Отметим, участники вправе выполнять задания предыдущих периодов до 29 марта. При условии выполнения всех 15 заданий семья попадёт в финал конкурса и получит возможность выиграть главный приз – путешествие.

Узнать подробную информацию о проекте «Всей семьей» и зарегистрироваться для участия в нем можно на официальном сайте.