В галерее современного искусства «Стерх» пройдет выставка сургутского живописца Елены Буловой

В пятницу, 16 февраля, в галерее современного искусства «Стерх» откроется выставка сургутского живописца Елены Буловой «Частица души. Притяжение». Горожанам представят картины, созданные в течение 20 лет – серии «Русские традиции, обычаи и нравы», «Цветы», также пейзажи, написанные в Сургуте, России, южных странах.

«Экспозиция наполнена яркими красками, летними впечатлениями, гармонией, покоем и движением. Елена Булова – член Профессионального союза художников России, участник городских и окружных, международных выставок, пленэров. Руководитель и преподаватель Художественной студии им. В. Горды», – поделились в пресс-службе учреждения.

Открытие выставки – в 17:00. Сургутяне смогут не только полюбоваться искусством, но и встретиться с художником.