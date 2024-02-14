Сургутянин играл до поздней ночи в компьютер и впал в кому

Житель Сургута до трех часов ночи играл в компьютерную игру, а после впал в кому. Рано утром, 14 февраля, сотрудникам скорой медицинской помощи поступил звонок от сына пострадавшего. Он сообщил, что его отец лежит на полу без сознания, поделилась сургутская скорая помощь в своем телеграм-канале.

«По прибытию на вызов мужчина находился в коме. После опроса родственников выяснилось, что до трех часов ночи пациент играл в компьютерные игры. На уговоры жены, лечь отдохнуть, получала отказ. Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными. Немедленно вызвали скорую помощь», — добавили в сообщении.

Пациент госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.