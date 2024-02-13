Сургутян приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»

Жителей Сургута приглашают присоединиться к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Каждый может принести в дар библиотеке свои книги, тем самым открыв их для новых читателей. Еще один вариант – поучаствовать в мероприятиях библиотеки и получить книгу в подарок», - сказано в сообщении.

Идея акции заключается в том, чтобы вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги. Также акция призвана напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и остается актуальным подарком.