Сургутские энергетики перешли на двухсменный режим работы из-за похолодания

Сегодня, 12 февраля, из-за погодных условий «Сургутские городские электрические сети» перешли на режим повышенной готовности. Специалисты СГЭС будут работать в две смены.

«На период понижения температуры воздуха оперативно-ремонтный персонал СГЭС переведен на двусменный режим работы. Особый контроль установлен за энергообъектами, от которых запитаны социально-значимые учреждения города. В готовность приведены резервные источники электропитания и спецтехника», − рассказал заместитель главного инженера СГЭС Владислав Олейник.

Сургутян призвали ответственно относиться к использованию электроэнергии для отопления жилых домов и равномерно расходовать мощности, не перегружая энергооборудование.