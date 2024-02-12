Во вторник, 13 февраля, в Сургуте будет очень холодно

В Сургут возвращаются морозы: по данным Гидрометеобюро города, 13 февраля ночью температура опустится до 32-37 градусов. В связи с этим Управление по делам ГО и ЧС администрации города рекомендует жителям:

1. По возможности ограничить свое пребывание на улице и не выезжать за пределы города на автотранспорте.

2. Не выходить на мороз без теплой одежды и постараться не получить обморожения.

3. Если появилась неисправность в автомобиле вдали от населенного пункта, лучше оставаться в машине и вызвать помощь по телефону «112», а также ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

4. Укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

5. Если обморожена часть тела: согреть отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместить ее в теплую воду и постепенно довести температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытереть руку (ногу) насухо, надеть перчатки (носки) и обратиться к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду.