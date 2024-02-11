Две спортивные площадки модернизируют в Сургуте

Сразу две спортивные площадки в Сургуте попали в план модернизации благодаря инициативному бюджетированию: как передает пресс-служба администрации города, речь идет об объектах во дворах домов на проспекте Мира, 53 и 55. Здесь заменят основание, уложат резиновое покрытие, установят ограждение, футбольные ворота и баскетбольные кольца.

«Выделено финансирование на реализацию инициатив жителей, — говорит заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Вячеслав Адушкин. — Сейчас управляющая компания будет разрабатывать дизайн-проект, проводить конкурсные процедуры. И в начале летнего сезона приступит к обустройству площадок».

Отметим, что инициаторами обновления выступили жильцы домов совместно с ТОС №28. «Мы провели конференцию с участием жителей, чтобы подготовить проекты. Все хотели сделать дворы еще комфортнее. Детей в этих дворах много. Ребята любят играть в футбол», — комментирует председатель ТОС Любовь Нургатина. Кстати, по словам руководителя, это уже не первый опыт для ТОС: в этом году он инициировал и ремонт проезда на Быстринской, 12.

Справка: В 2024 году в рамках механизма инициативного бюджетирования в Сургуте планируется реализовать 12 инициативных проектов жителей. Среди прочих это реконструкция арт-резиденции «Квартира», благоустройство сквера в микрорайоне 5а, ремонт проезда и обустройство регулируемого пешеходного перехода на Пролетарском проспекте, создание современного молодежного пространства «Арт.Точка» и мультимедийнай экспозиции «Путь в Сибирь», открытие луба робототехники на базе Территориального общественного самоуправления №10.

«Есть несколько путей поддержки инициативных проектов, — объясняет работу механизма инициативного бюджетирования заместитель начальника отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов администрации Сургута Анна Монзолевская. — Если это локальный проект, необходимо 250 подписей, если проект городского масштаба — 500. ТОСам нужно собрать конференцию с участием жителей. Они вместе обсуждают проект, подписывают протокол и направляют в администрацию города».

Несмотря на то, что средства, запланированные на реализацию инициативных проектов в 2024 году, уже распределены, попасть в эту программу все-таки можно: сейчас администрация готовит документы на региональный конкурс — в случае победы инициативных проектов сургутян, городу будут выделена окружная субсидия, которая позволит реализовать и другие проекты в этом году. Помочь с их оформлением, кстати, могут в МКУ «Наш город»: при необходимости звоните по телефону 28-27-08.