Сургутские контрактники отправились на службу

В начале февраля Сургут проводил на службу контрактников: по сообщению пресс-службы администрации города, они отправились сначала в Ханты-Мансийск — на пункт сбора. Там их обеспечат всем необходимым.

В числе контрактников, кстати, не только сургутяне, но и иногородние: если первые отправились от военкомата, то вторые — со спортивной базы «Олимпия».

«Иногородних мы встречаем, размещаем, предоставляем питание, плюс сопровождение по всем медицинским вопросам и документам, которые нужны для составления личного дела», — комментирует главный специалист отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Сургута Артем Горяйнов.

Помимо многочисленных государственных и региональных выплат, администрация города доплачивает каждому контрактнику по 150 тысяч рублей.