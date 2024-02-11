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​В Сургуте появится педагогический кванториум

На базе Сургутского педагогического университета создадут кванториум

​В Сургуте появится педагогический кванториум
Фото: admsurgut.ru

Педагогический кванториум появится в Сургуте в ближайшей перспективе — о планах по его созданию на базе Сургутского государственного педагогического университета заявила накануне заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, прибывшая в город на открытие федерального проекта «Просвещение. Большие перемены» — о нем siapress.ru сообщал ранее.

«Система образования постоянно находится в движении, — говорит чиновница. — Буквально сегодня на Совете по развитию высшего образования и науки принято решение о создании в Сургутском педагогическом университете так называемого педагогического кванториума. Это технопарк, который будет работать на то, чтобы молодые педагоги, дети и студенты могли оттачивать навыки профессионального мастерства в педагогике».

О сроках создания и открытия региональные власти сообщат отдельно.

Заметим, что для Сургута кванториумы уже перестали быть редкостью: детские технопарки под этим названием создаются на базе городских школ и служат для повышения качества общего образования.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 182, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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          [0]=>
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