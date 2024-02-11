16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,8901   EUR  97,9364  

Новости

Больше новостей
Связываете ли вы свою жизнь с Сургутом?

Да, живу и буду жить здесь 27.6%

Нет, планирую рано или поздно уехать 62.8%

Не знаю 9.6%

Всего голосов: 156

Комментировать
0
Вы начали планировать свой летний отпуск?

Да 38.1%

Нет 47.6%

У меня не будет летнего отпуска 14.3%

Всего голосов: 126

Комментировать
0
Вы пользуетесь услугами микрофинансовых организаций?

Да, иногда 0.8%

Да, часто 5.3%

Нет 93.9%

Всего голосов: 131

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутское просвещение ждут «Большие перемены»

Федеральный проект «Просвещение. Большие перемены» открылся в Сургуте

​Сургутское просвещение ждут «Большие перемены»
Фото: admsurgut.ru

В Сургуте состоялось открытие федерального проекта «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция, которая представлена в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история. Югра», является частью международной выставки-форума «Россия». На презентации, которая прошла накануне, уже побывали первые лица округа и города, а также директора школ и учреждений дополнительного образования и школьники.

«Выставка призвана показать то огромное влияние, которое оказывает система просвещения на формирование и единство нации, человека, гражданина, — прокомментировала увиденное заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. — Она показывает непростой путь, который прошла система просвещения за последние десятилетия, в те турбулентные годы, когда рушились ценности и представления о подвижническом труде наших педагогов. И как за последние десятилетия удалось возродить эту систему. Только на карте Югры появилось 183 новых детских сада, 100 новых школ, полностью изменилась система профессионального образования.

Но главный смысл выставки роль учителя, который в непростые времена: и в 90-е, и когда система начинала возрождаться, продолжал служить детям, обществу, людям. И несмотря на все сложности, учил и закладывал те основы, ценности, которые позволяют сегодня нашей стране быть одним из лидеров».

На выставке можно совершить настоящее путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования: сопровождать посетителей в нем будут два героя выставки — девочка Маша, которая олицетворяет настоящее и мальчик Вова из будущего. Они покажут, чем отличаются подходы к региональному образованию в регионах страны, а также как менялись детские сады и школы на протяжении многих лет и какие возможности открываются перед сегодняшними мальчишками и девчонками в ближайшем будущем. Увидеть их можно в течение почти двух месяцев — проект будет доступен до 31 марта, причем вход на выставку — свободный.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:14, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#338 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1707420558"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1708022495"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LQMzjvKjP5pQZ11YWk00StJTkl/Ju3gnrVorxb1O1PuzCtoy3VsJOpB4z9Eszhloan2bkQX1irmFcVXFob3D+z6h+D+2/kUW5E2C8h8e0Il1yZdiwD1OTpDMJrqlpL3S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LQMzjvKjP5pQZ11YWk00StJTkl/Ju3gnrVorxb1O1PuzCtoy3VsJOpB4z9Eszhloan2bkQX1irmFcVXFob3D+z6h+D+2/kUW5E2C8h8e0Il1yZdiwD1OTpDMJrqlpL3S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5c992d51baf53407eebd66136bd1a59.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeEGktY"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-09 00:29:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-02-15 23:41:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#338 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1707420558"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1708022495"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LQMzjvKjP5pQZ11YWk00StJTkl/Ju3gnrVorxb1O1PuzCtoy3VsJOpB4z9Eszhloan2bkQX1irmFcVXFob3D+z6h+D+2/kUW5E2C8h8e0Il1yZdiwD1OTpDMJrqlpL3S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LQMzjvKjP5pQZ11YWk00StJTkl/Ju3gnrVorxb1O1PuzCtoy3VsJOpB4z9Eszhloan2bkQX1irmFcVXFob3D+z6h+D+2/kUW5E2C8h8e0Il1yZdiwD1OTpDMJrqlpL3S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5c992d51baf53407eebd66136bd1a59.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeEGktY"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-09 00:29:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-02-15 23:41:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#338 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1707420558"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1708022495"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LQMzjvKjP5pQZ11YWk00StJTkl/Ju3gnrVorxb1O1PuzCtoy3VsJOpB4z9Eszhloan2bkQX1irmFcVXFob3D+z6h+D+2/kUW5E2C8h8e0Il1yZdiwD1OTpDMJrqlpL3S"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LQMzjvKjP5pQZ11YWk00StJTkl/Ju3gnrVorxb1O1PuzCtoy3VsJOpB4z9Eszhloan2bkQX1irmFcVXFob3D+z6h+D+2/kUW5E2C8h8e0Il1yZdiwD1OTpDMJrqlpL3S"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5c992d51baf53407eebd66136bd1a59.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeEGktY"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-09 00:29:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-02-15 23:41:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeEGktY реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре проверят владельцев оружия 630
  2. Система «Лесохранитель» выявила в Югре 88 природных пожаров 560
  3. Как избежать негативных последствий при резких перепадах температуры в ХМАО 511
  4. В России стало больше финансовых пирамид 510
  5. В Урае школьников оставили на дистанте еще на неделю 506
  6. ​Более 500 сургутян вызвались стать общественными наблюдателями на выборах 493
  7. ​В институте РАН рассказали о совершенных мигрантами преступлениях в России 445
  8. Любовь в каждом кадре // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 372
  9. ​Пресс-служба администрации Сургута признана одной из лучших 207
  10. ​Сургут вышел на «Лыжню России» 193
  1. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4412
  2. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 1994
  3. Пенсионер из Сургута повторно поверил мошенникам и лишился свыше 6 млн рублей 1409
  4. ​Морозы отступят: в Сургут ненадолго заглянет весна 1366
  5. ​Югорчане взойдут на гору Неройка, признанную местом силы 1353
  6. ​В Тюменской области отремонтируют два моста и два путепровода 1290
  7. ​Югорчане определят темы, которые будут их объединять в 2024 году 1246
  8. ​Что делать, если ваш ребенок не вернулся домой // ИНСТРУКЦИЯ 1230
  9. В ХМАО назвали самый «мясной» муниципалитет 1229
  10. Кто выступит в Сургуте в День России? 1208
  1. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 6902
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5949
  3. Полвека назад в Сургуте… 5737
  4. В Сургуте на Ленина произошел разлив холодной воды 4428
  5. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4412
  6. Избранный. На все 100! 4103
  7. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 4095
  8. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 3652
  9. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 3591
  10. «Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК 3430

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика