Федеральный проект «Просвещение. Большие перемены» открылся в Сургуте

В Сургуте состоялось открытие федерального проекта «Просвещение. Большие перемены». Экспозиция, которая представлена в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история. Югра», является частью международной выставки-форума «Россия». На презентации, которая прошла накануне, уже побывали первые лица округа и города, а также директора школ и учреждений дополнительного образования и школьники.

«Выставка призвана показать то огромное влияние, которое оказывает система просвещения на формирование и единство нации, человека, гражданина, — прокомментировала увиденное заместитель губернатора Югры Елена Шумакова. — Она показывает непростой путь, который прошла система просвещения за последние десятилетия, в те турбулентные годы, когда рушились ценности и представления о подвижническом труде наших педагогов. И как за последние десятилетия удалось возродить эту систему. Только на карте Югры появилось 183 новых детских сада, 100 новых школ, полностью изменилась система профессионального образования.

Но главный смысл выставки — роль учителя, который в непростые времена: и в 90-е, и когда система начинала возрождаться, — продолжал служить детям, обществу, людям. И несмотря на все сложности, учил и закладывал те основы, ценности, которые позволяют сегодня нашей стране быть одним из лидеров».

На выставке можно совершить настоящее путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования: сопровождать посетителей в нем будут два героя выставки — девочка Маша, которая олицетворяет настоящее и мальчик Вова из будущего. Они покажут, чем отличаются подходы к региональному образованию в регионах страны, а также как менялись детские сады и школы на протяжении многих лет и какие возможности открываются перед сегодняшними мальчишками и девчонками в ближайшем будущем. Увидеть их можно в течение почти двух месяцев — проект будет доступен до 31 марта, причем вход на выставку — свободный.