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​Сургут вышел на «Лыжню России»

В «Сургутской лыжне» поучаствовали более 1800 горожан

​Сургут вышел на «Лыжню России»
Фото: t.me/filatov_surgut

Накануне сургутяне массово встали на лыжи: в городе прошла уже 15-я по счету «Сургутская лыжня», сообщает градоначальник Андрей Филатов.

«Дистанции были разные – от 400 м до 5 км. Сумел преодолеть спортивное испытание и самый юный лыжник – трехлетний сургутянин», — пишет он, назвав примерно число спортсменов — более 1800 человек. Еще тысяча человек пришли поболеть за участников забега.

Так Сургут поддержал «Лыжню России-2024», заключает мэр: напомним, что лыжные соревнования проходят по всей стране.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 29, комментариев: 0
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      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
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              bool(true)
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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        }
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        bool(false)
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        NULL
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    }
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        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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