В «Сургутской лыжне» поучаствовали более 1800 горожан

Накануне сургутяне массово встали на лыжи: в городе прошла уже 15-я по счету «Сургутская лыжня», сообщает градоначальник Андрей Филатов.

«Дистанции были разные – от 400 м до 5 км. Сумел преодолеть спортивное испытание и самый юный лыжник – трехлетний сургутянин», — пишет он, назвав примерно число спортсменов — более 1800 человек. Еще тысяча человек пришли поболеть за участников забега.

Так Сургут поддержал «Лыжню России-2024», заключает мэр: напомним, что лыжные соревнования проходят по всей стране.