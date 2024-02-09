Депутат Думы Сургута положительно оценила новое весенне-летнее меню в школах

Накануне, 7 февраля, в Сургуте организовали дегустацию нового весенне-летнего меню в школах. Для обучающихся и их родителей подготовили на пробу 15 блюд: шесть салатов, пять горячих блюд, два гарнира и два напитка. В дегустации поучаствовала и депутат сургутской Думы Эмилия Трапезникова, положительно оценившая новинки.

«Главное, чтобы блюда нравились нашим детям. Чтобы они это ели с удовольствием. Мне лично нравится все. Это вкусно, полезно, красочно», − подчеркнула депутат.

Напоминаем, что все сургутские учащиеся питаются бесплатно − за счет средств бюджетов разных уровней. При этом объем финансирования питания детей льготных категорий и учащихся 1-4 классов определен федеральным региональным законодательством и отличается от муниципального.

Депутат Думы Эмилия Трапезникова подчеркнула эту разницу. Она отметила, что данный вопрос находится в работе, однако проблема скорее глобальная и не зависит администрации города или комбината школьного питания.

«Почему дети у нас делятся на категории, и они питаются по-разному в зависимости от суммы? Дети из разных категорий сидят рядом друг с другом. У одного набор еды на 414 рублей, у другого − на 55 или, в лучшем случае, с родительской доплатой на 146. В мои школьные годы мы никогда не смотрели к соседу в тарелку и не думали, почему у него вкуснее и больше», − добавила народный избранник.

Между тем после дегустации участники заполнили специальную анкету, где необходимо было выбрать понравившиеся блюда. Школьникам пришлись по вкусу люля-кебаб, рыба под шубой и биточки из индейки и творога. Родители отдали предпочтение рису с овощами. Новые блюда с учетом голосования появятся в школах Сургута 1 марта.

Как прошла вкусная дегустация − в фоторепортаже siapress.ru.