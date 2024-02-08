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Девушка с лишним весом из Сургута попала на телеканал «Пятница!»

В проекте «Большие девочки» участвует девушка из Сургута

Девушка с лишним весом из Сургута попала на телеканал «Пятница!»
Фото: friday.ru

На проект «Большие Девочки» на телеканале «Пятница!» попала сургутянка. Анастасия Баринова в 26 лет при росте 160 сантиметров весит 117 килограммов.

«Анастасия выросла в неблагополучной семье: родители девушки – алкоголики. Психологические травмы девушка стала заедать и находит в еде спасение от любых проблем. Настя стала стендап-комиком и часто шутит на сцене о своем весе», — анонсировал историю девушки телеканал.

Девушка хочет обрести тело мечты, в этом ей и еще 13 участницам проекта поможет тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и другие профессионалы.

Первый выпуск проекта выйдет сегодня вечером, 8 февраля. Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит один миллион рублей.

Ранее Виолетта Малышенко из Сургута поучаствовала в известном воспитательном телешоу «Пацанки».


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Сегодня в 15:00, просмотров: 117, комментариев: 0
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