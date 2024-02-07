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В мэрии Сургута объяснили, почему город стоит в пробках

В мэрии Сургута назвали проблему пробок на дорогах актуальной

В мэрии Сургута объяснили, почему город стоит в пробках
Фото: ru.freepik.com

Проблема пробок на дорогах является одной из самых актуальных в Сургуте, сообщили Sitv представители администрации города. По мнению чиновников, дорожные заторы объясняются несколькими причинами.

«Проблема пробок сегодня одна из актуальных. Они обусловлены погодными условиями, снегопадами, гололедом, работой снегоуборочной техники, возможными ДТП, а также „пиковым“ временем суток. С ростом населения города количество личных автомобилей за последние годы увеличилось, что также ведет к образованию пробок», — отметили в мэрии.

В администрации прокомментировали проблему пробок на дорогах в ответ на жалобы горожан. Автомобилисты считают, что дорожные заторы образуются из-за некорректно настроенных светофоров.

«На одном светофоре трогаешься, подъезжаешь к следующему — и загорается красный. Так по всему городу. Это и ведет к образованию пробок. У нас светофоры настроены так, чтобы на них стояли и как можно дольше», — написал в соцсетях один из жителей города.

В мэрии Сургута в ответ на это заявили, что у светофоров существует несколько режимов настройки. В целом алгоритм того, как она производится, зачастую полуавтоматический и задается местным ГИБДД, пишет издание.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 140, комментариев: 0
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