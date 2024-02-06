Сургутянам напомнили о мерах безопасности на водных объектах зимой

Катание на лыжах зимой помогает улучшить физическую форму и сохранить тонус организма. Однако следует не забывать и о мерах безопасности, подчеркнули в пресс-службе администрации Сургута.

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук; Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров; Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.

При нахождении на льду эти простые правила позволят лыжнику в случае необходимости быстро избавиться от инвентаря и выбраться на безопасную ледяную площадку.