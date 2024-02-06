Ограничение движения на зимних автодорогах Сургутского района ввели из-за потепления

Сегодня, 6 февраля, на зимних автомобильных дорогах ввели ограничение движения транспорта из-за потепления. Оно будет действовать до восьми часов утра 9 февраля, сообщили в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

Так, ограничение коснется следующих участков:

«с. Сытомино - п. Горный» более 5 тонн;

«с. Угут - д. Малоюганский» более 10 тонн;

«с. Угут - д. Каюкова» более 10 тонн;

«г. Сургут - п. Банный» более 10 тонн.

Возможно изменение сроков введения ограничений в зависимости от фактической температуры окружающего воздуха.