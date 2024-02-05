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​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье

Названы районы Сургута с самым дорогим и доступным жильем

​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье
Фото: ru.freepik.com

Самые дорогие новостройки в Сургуте продают в северном районе города. За год стоимость жилья там выросла на 17% - с 6,9 млн до 8 млн рублей. А самые дорогие квартиры на вторичном рынке сегодня предлагают в центральном районе, где за год цены увеличились на 6% - до 6,95 млн рублей, рассказал «Сургутской трибуне» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Наибольшим же спросом у покупателей сегодня пользуется восточный район, где расположены самые дешевые квартиры в городе. По словам эксперта, за год цены на жилье в этом районе снизились на 47% – с 7,36 млн до 3,89 млн рублей.

«Среди квартир старого фонда самыми востребованными остаются объекты в северном жилом районе и в центральном, однако за последний год сильнее всего вырос интерес ко вторичным квартирам северо-восточного жилого (+20%) и Северного жилого (+19%) районов, – отметил Сергей Еремкин.

Самое дешевое жилье на вторичном рынке Сургута сегодня можно купить в северном промышленном районе города. В среднем квартиры там стоят порядка 3,95 млн рублей.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 198, комментариев: 0
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