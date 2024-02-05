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Сургутяне отпраздновали спортивный праздник на коньках

​27 семей Сургута вышли на лед во время спортивного праздника

Сургутяне отпраздновали спортивный праздник на коньках
Фото: администрация Сургута

В воскресенье хоккейный корт «Айсберг» собрал детей и взрослых Сургута на спортивный праздник «Папа, мама, я – хоккейная семья». Эстафета для любителей стоять на коньках была приурочена к Году семьи.

«Морозный день, солнце, лед, очень положительные эмоции. Много семей пришло. Президент объявил нынешний год Годом семьи. Вот, пожалуйста, площадка, муниципалитет за счет города все это содержит. Приходите, занимайтесь! Это классические семейные веселые старты. Ледовые дворовые площадки нужны. Следующая ступень – кропотливая работа с профессионалами, чтобы из мальчишек растить уже мастеров. Сейчас в Сургуте строится по концессии профессиональный хоккейный корт. Надеемся, постепенно в городе будут еще появляться крытые катки с искусственным льдом», – поделился представитель Команды Югры, депутат Думы Югры, Президент Федерации хоккея округа Александр Сальников.

Несмотря на морозную погоду на корте собрались 27 семей. Вместе с ребятами, которые занимаются в секциях хоккея, на лед вышли их родители.

«Замечательное мероприятие, посвящено Году Семьи. 27 семейных команд будут соревноваться. Будет много призов, их предоставили Федерация хоккея, местное отделение партии «Единая Россия». К слову, в Сургуте на сегодня действуют 5 зимних открытых ледовых площадок, которые доступны всем желающим», – рассказала Наталья Денисевич, заместитель начальника управления физической культуры и спорта Администрации Сургута.

Организатором мероприятия выступило муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда»

Напомним, что жители Сургута могут принять участие в большом семейном проекте «Всей семьей». Раз в неделю до конца марта участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», которые нужно выполнять всей семьей. Например, на этой неделе участникам необходимо покататься всей семьей на горках.

Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети с хештегом #всейсемьей. Подробнее узнать о проекте «Всей семьей» можно на официальном сайте: всейсемьей.рф.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 80, комментариев: 0
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