В Сургуте на учете у онкологов находится 14 тысяч больных

В 2023 году в онкологическом центре БУ «Сургутская окружная клиническая больница» пролечили 8 291 больных. Это на 10% больше, чем в 2022 году, сообщили в пресс-службе Депздрава Югры.

«В дневном стационаре хирургическую и лекарственную помощь получили 5 226 пациентов. В стационарных онкохирургических отделениях выполнено 2 705 операций. Проведен 8 021 курс лекарственной противоопухолевой терапии. На учете у онкологов состоит более 14 тысяч больных», − говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что за 2023 год в Югре выявили 4 662 человека с онкологией. На учете у окружных специалистов состоит более 37 тысяч жителей.