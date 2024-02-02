Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

3 февраля

Творческий вечер «Место встречи изменить нельзя»

Место проведение: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 19:00.

Сургутян приглашают на творческий вечер, посвященный 85-летнему юбилею Владимира Высоцкого. За годы творчества Владимир Высоцкий написал более шестисот песен, дал порядка полутора тысяч концертов в родной стране и за рубежом, исполнил около тридцати ролей в кино и двадцати – на сценах театров. Его неподражаемая манера исполнения авторских стихов под акустическую гитару покорила миллионы человеческих сердец по всему миру.

В программе творческого вечера:

избранные песни автора в исполнении джаз-ансамбля «Резонанс» и артистов ДИ «Нефтяник»;

живая музыка, стихотворения и монологи поэта;

интересные факты из биографии, исторические кадры и видеофрагменты из фильмов с участием Владимира Высоцкого;

квиз по кинофильму «Место встречи изменить нельзя».

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: от 500 до 600 рублей. 18+

Съемка standup концерта от OPEN STANDUP

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:30.

Только проверенный и самый смешной материал на второй по счету профессиональной съемке стендапа в нашем округе. Сургутян просят поддержать событие своим присутствием и стать его частью.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 300 до 1 000 рублей. На мероприятии звучит ненормативная лексика. 18+

Презентация поэтического сборника сургутского поэта Юриса Хисматуллина «Избранное»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 14:00.

Стихи Юриса Хисматуллина печатались в городских газетах «Сургутская трибуна» и «Нефть Приобья», в литературном альманахе «Поэзия земли Тюменской», в сборниках Сургутского литературного объединения «Северный огонек». Именно четверостишием Юриса Хисматуллина завершается сборник поэтических миниатюр «Тонкая книга», изданный в 2017 году Централизованной библиотечной системой Сургута в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели».

Поэтический сборник Юриса Хисматуллина вышел в свет уже после ухода автора из жизни. Редакторы бережно подошли к его составлению, сохранив все пунктуационные и стилистические акценты, расставленные самим поэтом.

Приглашаем вас посетить презентацию поэтического сборника, на которой прозвучат стихи Юриса Хисматуллина в исполнении сургутских поэтов, членов литературного объединения «Северный огонек».

Телефон для справок: 29-56-93. Вход свободный. 16+

4 февраля

Премьера музыкальной программы для детей «Жили-были автомобили»

Место проведения: малый зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 13:00.

Программа «Жили-были автомобили» нескучно познакомит детей с правилами дорожного движения. Как безопасно дойти или доехать от дома до школы и обратно? Почему нельзя играть на дороге? Артисты помогут быть увереннее в огромном мире дорог.

Телефон для справок:52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт Сергея Пенкина «35 лет на сцене»

Место проведения: большой зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 19:00.

Сургутян ждет яркое и красочное представление, которое позволит вам отвлечься от будничных проблем и погрузиться в мир Музыки от Сергея Пенкина.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 000 рублей. 6+

Концертная программа «Шедевры классической хореографии»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 17:00.

Программа «Шедевры классической хореографии» предлагает зрителям окунуться в удивительный мир балетного искусства. Студентами хореографического отделения «Центра искусств для одаренных детей Севера» будут представлены фрагменты мирового наследия классического балета, наполненные гармонией и изяществом.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: от 200 до 700 рублей. 6+

Мастер-класс «Февральское настроение»

Место проведение: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Пора наполниться февральским настроением и поддаться порыву творчества. Сургутянам предлагают выполнить декоративную композицию гуашью.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: для детей – 300 рублей, для взрослых – 450 рублей. 6+