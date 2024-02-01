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​Сургутяне заметили новый арт-объект

На набережной речного вокзала в Сургуте обнаружили новый арт-объект

​Сургутяне заметили новый арт-объект
Фото: Ирина Швец / Сургутская трибуна

В Сургуте установили новый арт-объект «Облас, хант и щука», созданный в честь одного из главных хантыйских праздников − Дня Обласа. Мужчину с рыбой в руках можно увидеть на набережной речного вокзала, поделились в «Сургутской трибуне».

Композиция продолжила серию полигональных фигур в рамках инициативного проекта горожан «Создание этнокультурных арт-объектов». В Сургуте можно повстречать и другие арт-объекты: Шишку, Лису и Ворону, Оленя с олененком.

На каждой фигуре размещают таблички с QR-кодом, который открывает сайт с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов.

В скором времени в городе появится еще одна композиция − Маска. Ее планируют поставить на набережной возле СурГУ.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 84, комментариев: 0
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