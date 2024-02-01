Юная певица из Сургута споет с Варварой в Москве

Школьница из Сургута Таисия Хабибуллина споет с популярной певицей Варварой на сцене Московского академического театра «Русская песня». Они исполнят песню «Отпусти меня, река» на гала-концерте «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ», сообщает телеграм-канал администрации города.

«1 февраля в Московском академическом театре «Русская песня» состоится гала-концерт и церемония награждения IX конкурса «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» в рамках Большого открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальный театр без границ». Участница Образцового художественного коллектива вокального ансамбля «Альтус» Таисия Хабибуллина вместе с певицей Варварой исполнят песню «Отпусти меня, река», - рассказали подробности в пресс-службе администрации Сургута

Конкурс «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» проходит уже девятый год. Организатором фестиваля является детский музыкальный театр «Домисолька».

Школьница Таисия Хабибуллина - известная в Сургуте юная исполнительница. Ранее она участвовала в шоу «Голос. Дети» и попала в команду Егора Крида.